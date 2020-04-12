邱姓婦人與兒子、媳婦開設應召站，找來羅姓女子及2名少女賣淫，並由羅女的李姓男友擔任馬伕接送，事後羅女因不滿男友藉教導應徵賣淫的少女性技巧「試車」名義「偷吃」少女，與李爭執，李為挽回女友，向檢警自首檢舉應召站。高院依兒少性剝削防制條例判處邱婦徒刑4年6月，併科罰金12萬4000元，另涉妨害風化罪判刑10月，可易科罰金30萬元。

另李男判刑2年6月，併科罰金3萬元，涉妨害風化罪判刑4月，可易科罰金12萬元；邱婦兒媳判刑2年6月，併科罰金3萬2000元，涉妨害風化罪判刑6月，可易科罰金18萬元。至於羅女判刑2年，併科罰金1萬4000元，緩刑3年確定，另邱婦兒子因死亡獲不起訴。

判決指出，邱婦原是桃園某制服酒店小姐，之後轉為酒店幹部，邱子亦為酒店經紀人，2人自2015年9月起為賺錢，與媳婦開設應召站，邱婦負責找小姐賣淫及CALL客，邱子則負責應徵小姐、充當馬伕，兒媳則負責CALL客、聯繫客人及偶爾擔任馬伕，3人先後招募羅姓、陳姓女子與2名未成年少女賣淫，邱子另邀羅女李姓男友擔任馬伕及CALL客。

該應召站是以微信、臉書招攬男客性交易，每次性交易費用3000元至5000元，馬伕可抽佣5 成，餘款歸邱子所有，李男任馬伕時，另向應召女子加收500元。

2015年10月，李男找應徵賣淫的未成年少女到摩鐵，以教導性交易技巧「試車」為由發生性行為，事畢給少女2000元。羅女得知後與李男爭吵，李男因不願女友繼續賣淫，幾天後向警方自首，並檢舉該應召站，檢警循線偵破該應召站。

(中時 )