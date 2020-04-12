為提供市民更舒適的洽公環境，13日起調整州廳內部空間，分設洽公區、辦公區。（盧金足攝）

台中市府都市發展局、環保局辦公廳舍位於台中州廳，為防範新冠肺炎，在州廳外側設置臨時洽公區，因戶外受天候影響，為提供市民更舒適的洽公環境，13日起調整州廳內部空間，分設洽公區、辦公區，出入口將安排量測體溫、實名登記，並由專人門口引導民眾至洽公區，「分艙分流」，避免多餘接觸，降低感染風險。

都發局表示，「分艙」指區分員工辦公區及民眾洽公區，降低室內群聚感染風險；「分流」則依申辦業務性質，規劃申請土地使用分區證明、建造、使照、施工等不同洽公區，民眾必須配戴口罩，於入口處量測體溫、實名登記、消毒雙手後，由專人引導至洽公區。

台中市首創「遠距審照」，透過網路溝通審圖，廣受建築相關從業人員好評；推動「施工e化」申報績效，業者不需臨櫃洽辦，減少人員接觸機會，節省民眾車程往返成本。

環保局表示，各科室、大隊將於走廊通風處設置洽公服務台，受理民眾洽辦公務，降低群聚感染風險。

(中時 )