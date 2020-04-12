外交部日前宣布，將捐贈100多萬片口罩給予新南向國家，其中包括新加坡。而新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）分享了相關新聞報導，卻寫下「呃……」（Errrr ....），引起外界關注，臉書瞬間被網友灌爆。

繼日前政府對歐美及友邦進行第一波國際人道援助行動，捐贈1000萬片口罩後，外交部表示，將會捐贈100多萬片口罩給予有向我國提出需求者的國家，並非捐贈全部新南向國家。據了解，已向我國提出需求的新南向國家有新加坡、馬來西亞、緬甸、菲律賓、印尼、越南及印度，至於鄰近的日、韓迄今尚未提出需求。

（圖／翻攝自臉書）

消息一出，新加坡總理夫人何晶在臉書轉貼相關新聞，寫下「呃」文字，結果引起兩派網友論戰。有網友認為，身為第一夫人發表言論應要謹慎，否則恐會造成兩國間矛盾，且如果不願意接受台灣的幫助，直接婉拒就好，這樣公開批評，非常不恰當。

不過有網友解釋，之前新加坡疫情嚴峻的時候，因為台灣的出口禁令，口罩無法到新加坡，而新加坡商ST Engg設在台灣的兩條口罩生產線生產的口罩，也被禁止出口到新加坡，因此新加坡只好把生產設備移回新加坡生產，所以新加坡之所以對「台灣捐口罩」一事如此反感，乃源於他們覺得在危難之際，口罩被台灣「狹持」了，現在再捐口罩根本沒意義。

接著有人引述《中央社》報導提及，台灣經濟部曾說明，新加坡2條口罩生產線不在徵用範圍，也沒有禁止將口罩機台運送出國。該則貼文已超過千則留言，雙邊擁護者各說各話。

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(中時電子報)