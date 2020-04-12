新北市長侯友宜今（12日）上午10時許前往碧潭風景特定區視察新北風景區觀光人潮分流及防疫措施，侯友宜強調，將於即將到來的勞動節、端午節等連假，「如果人潮沒有辦法管控，該封我也會不客氣把它封掉！」

侯友宜表示，超前部署防疫只有過，把人潮分流管制以及推出各項分散旅遊景點的辦法，在清明連假4天，民眾都非常配合，並沒有造成人潮擁擠。

侯友宜強調，先嚴格落實超前部署的經驗，有信心在5月1日，甚至端午節的連續假期，做好整個人潮的管控，「如果人潮沒有辦法管控，該封我也會不客氣把它封掉！」

侯友宜說，先前已經有相關經驗，上次分流管制做的很到位，這一次只要民眾配合，仍然可以做到很到位，在掌控的過程當中，隨時都可以封閉景點，只要人潮到一定的量，就開始封閉景點，只出不進，讓大家安心，這個方式是最好的方式，避免交叉跟群聚感染。

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(中時 )