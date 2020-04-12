一場百年一遇的大瘟疫，重創台灣的產業。財信傳媒董事長謝金河說，從整體上市櫃公司三月營收公告，可看到台灣「慘業」的輪廓！從精品業到飯店、觀光、餐飲等產業，就能感受到這次威力有多麼強大。他預估，經濟困境還未到盡頭，4月還會更慘！

謝金河在臉書上表示，從上市櫃公司三月營收公告，可以看到台灣「慘業」的輪廓！大致來看，第一慘的是倚賴陸客消費的精品，禮品店，最具代表性的是寶得利，2月3月營收與去年同期比衰退99.4%，美容的羅麗芬3月營收衰退76%。

與這精品業同慘的有旅遊業者。大家很關心的雄獅旅遊，3月營收衰退85.8%，五福旅遊少90.5%；燦星旅遊少94.7%。旅遊業在3月的營收少8成，9成的遍地都是，4月看起來還會更慘！第二季看不到曙光。

下一個慘的是飯店業，飯店業者都苦撐待變。亞都把台中的亞緻收掉，3月營收少了76.4%；大家非常注意的晶華酒店，3月營收2.965億元，減少41.5%，算是飯店業的強者晶華酒店餐飲業務影響較小，但客房服務衝擊很大。

再下一層是餐飲，現在外送平台撐起半邊天，但業者哀號不已。最大的王品集團3月營收衰退43.2%；瓦城少36.9%；漢來美食以自助餐形式為主，受到衝擊大，3月營收少51.8%。

謝金河指出，政府已祭出1.05兆纾困方案，這是艱困產業的地圖，再往下航空，客運服務，計程車司機都受到影響，華航3月82.62億元，少40%；長榮航空67.86億元，少54.1%，比華航還慘！至於星宇航空一腳剛踩出來，立即燙到腳，現在再辦增資，準備比氣長。大家經常搭高鐵，3月營收23.77億元，也少了40.3%。

謝金河最後說，肺炎疫情重創全球經濟，大家只要看看台灣這幾個慘業，就可以感受到這次威力有多麼強大，而且，看來4月還會更慘！

(中時電子報)