台中市府運動局在朝馬及北區國民運動中心大門入口處架設「紅外線熱像儀」，檢測入場民眾體溫。（盧金足攝）

疫情延燒，台中市府運動局在朝馬及北區國民運動中心大門入口處架設「紅外線熱像儀」，檢測入場民眾體溫，加速場館量體溫的速度，力求場館防疫無漏洞，各中心規畫單一出入口、實名登記制、人流量減量管制及擇期閉館進行全面消毒等階段性防疫策略。

運動局表示，市府自春節期間發覺疫情有逐漸升溫跡象，各國民運動中心落實入場實施量測額溫、提供乾洗手消毒雙手、一線服務人員全程戴口罩、準備戰備防疫物資等作為。

3月中起更督導各中心規劃單一出入口、實名登記制、人流量減量管制及擇期閉館進行全面消毒等階段性防疫策略，全面提升防疫品質。

朝馬及北區國民運動中心營運廠商除了積極配合市府政策，更自主購置「紅外線熱像儀」，逐一確認入場運動民眾體溫是否異常，如發現民眾有發燒(體溫達37.5度以上)情形，則將禁止入場並依通報程序協助民眾就醫檢查、返家進行自主健康管理等作為。

運動局期盼藉公、私部門共同合作，讓市民在強健體魄、提高身體免疫力的同時，也能感受到體育運動場域積極對抗疫情的決心。市府也將持續為民眾的運動環境及權益把關，度過這波疫情難關。

(中時 )