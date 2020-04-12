女公關店外也有接觸者？指揮中心最新說明

台灣新冠肺炎今天新增確診個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布，確診者累積達388人。中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增3例COVID-19病例(案386至388)，其中2例境外移入及1例本土。本土個案為20多歲男性(案386)，為案195(自美國境外移入)之同住友人，有過敏症狀，於案195確診後列為接觸者，進行居家隔離，於今日確診；相關接觸者持續調查中。

根據資料顯示，案195於3月23日確診，其接觸者已解除居家隔離，但今又傳出有人遭案195案傳染，，陳時中表示，目前對於居家檢疫解除時，都會做症狀回顧，有症狀經過衛生單位安排就會採檢，這例本土案例，在指揮下音宣布之前就已經解除隔離，衛生單位還是有回顧，發現他有點過敏沒有列在採檢，現在看到在擴大篩檢 請他再來採檢。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案分別為40多歲男性(案387)及40多歲女性(案388)。其中案387於2月20日前往美國工作，3月25日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，自行服藥並無就醫；4月10日返國時機場採檢，於今日確診。

案388為案358之妻子，於1月13日一同前往英國探親；4月2日抵台後，居家檢疫期間出現味覺及嗅覺喪失，於3日就醫採檢，今日確診

(中時電子報)