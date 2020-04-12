網紅Tiffany經常透過社群網站分享大骨架穿搭，深受粉絲喜愛，光IG就多達近14萬人追蹤。近日新冠肺炎疫情持續蔓延，上週適逢清明連假，不少人憂心群聚造成防疫破口，Tiffany特地轉貼文章呼籲大家在家追劇少外出，怎料沒多久她卻做出錯誤示範，立刻引發網友撻伐「說一套做一套」。

Tiffany透露兒童節前和父母外出踏青。（圖／weartoeatiff IG）

Tiffany日前在IG限時動態轉發「Dr.E小兒急診室日誌」粉絲專頁的文章，看到墾丁大街滿滿的人潮，她也呼籲：「守得這麼辛苦，大家好好珍惜啊！連假追劇不好嗎？」沒想到幾小時後她在IG曬出一張踏青照，透露自己在兒童節前一天陪爸媽到白石湖，還上傳一段和4人共吃一支冰的影片。

貼文一出，立刻引發網友撻伐，不少人認為Tiffany前一秒才呼籲不要出門，下一秒就上傳「無罩」出遊照，挨轟「打臉自己何必呢」、「說一套做一套ㄟ，呼籲別人不要出門自己還出門」、「呼籲大家口罩戴好及避免社交還是比較重要的」。事後有粉絲私訊提醒她若無法避免出門社交，疫情期間應盡量篩選上傳的內容，Tiffany也坦承做了錯誤示範，「之後會更注意這個部分，再次向各位說聲抱歉。」

Tiffany道歉。（圖／weartoeatiff IG）

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(中時電子報)