資料顯示，大陸各地復工復產後，深圳、廣州、北京、上海、杭州成為外賣訂單量最高的五大城市，3月20日至今，深圳外賣訂單量排全大陸各城市第一。

《深圳特區報》報導，2020深圳美食節正在進行，美食節啟動一周來，美團在深圳的外賣訂單量較上周增長23％。目前，深圳外賣訂單量已基本恢復至疫情前水準。

(旺報 )