深圳外賣訂單量 居全大陸大城市首位 13:332020/04/12 旺報 葉文義 、李澍、林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／中新社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 資料顯示，大陸各地復工復產後，深圳、廣州、北京、上海、杭州成為外賣訂單量最高的五大城市，3月20日至今，深圳外賣訂單量排全大陸各城市第一。 《深圳特區報》報導，2020深圳美食節正在進行，美食節啟動一周來，美團在深圳的外賣訂單量較上周增長23％。目前，深圳外賣訂單量已基本恢復至疫情前水準。 (旺報 ) #深圳 #訂單量 #外賣 #大陸 #美食節 也許您會感興趣 推薦閱讀 餐飲名店生死鬥 用外賣、便當續命 19:212020/04/08 旅遊 悶了76天 武漢人解封一早就想吃它 23:402020/04/08 社會 武漢近6成餐飲商家恢復外送 內用短期難恢復 11:412020/04/09 兩岸 這哪招？！晶華組車隊 自己的餐自己送 17:052020/04/09 財經 報復性消費落空 餐飲業盼鬆綁 04:092020/04/10 焦點新聞 採‧訪‧線‧上－餐飲業者的無奈與哀愁 04:102020/04/10 產業特刊 漢來美食Q1營收8.4億元、年減18.52％ 18:432020/04/10 財經 廣東餐飲協會痛批美團「殺雞取卵」 揚言成立新平台 13:322020/04/11 財經 廣東餐飲協會痛批 美團疫情間仍收高佣金 04:092020/04/12 全球財經 雞尾酒外賣解禁 04:092020/04/12 專題周報 兩岸熱門新聞 軟銀5月攜手比亞迪生產口罩 每月3億片 - 兩岸 - 旺報 美威脅撤陸電信經營許可 陸外交部：堅決反對 - 兩岸 疫情趨緩可摘口罩？鍾南山最新12個判斷 - 兩岸 壯年男確診「無症狀感染者」原因曝光 竟因拿完一物沒洗手！ - 兩岸 又一毒班機 上海來自俄羅斯一班機51人確診 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。