受新冠肺炎疫情影響，小孩接踵流感疫苗人數也少了；台中衛生局指出，今年入學小一新生有27711人，全數疫苗接種應於開學前接種完畢，截至目前完成接種率為54．99％，尚有12473名新生尚未完成接種；另3歲以下幼兒約73484人，應完成疫苗總劑次為292221劑，接種完成率為81．32％，較去年同期下降0．61％。

「真的會擔心！」台中衛生局指出，很多家長表示，因為疫情升溫，避免進出醫療院所，也間接影響父母攜幼兒至合約院所接種疫苗的意願。

台中市衛生局表示，如延遲接種或未接種流感疫苗，可能危及幼童免疫力，導致更容易生病，建議家長攜孩子前往合約院所接種時，可全程配戴口罩、保持社交距離、勤洗手。

衛生局呼籲，按時接種疫苗建立幼童完整免疫力與預防新冠肺炎感染都相當重要，目前各醫療院所皆控管出入口，並進行量測體溫等相關防範措施以降低感染風險，家長攜幼童前往接種時，可執行全程配戴口罩、保持社交距離及勤洗手等必要防護措施，可至台中30區衛生所接種，減少等待時間。

(中時 )