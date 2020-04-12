義大利封城1個月 經濟損失470億歐元 16:232020/04/12 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 義大利封城1個月，經濟損失470億歐元。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中新網援引歐聯通訊社報導，義大利總理孔特宣布的全國封鎖措施3月10日正式生效，至今已有1個月。義大利南部工業發展協會發布最新調查分析報告稱，封城措施實施1個月，全國經濟損失已高達470億歐元，約占國民生產總值（GDP）的3.1％。 據谷歌的流動性資料包告，在義大利封鎖的1個月期間，購物和休閒場所人流量減少了94％，藥店、超市等人流量減少了85％，公園、海灘等人流量減少了90％，公共交通工具使用減少87％，工作場所人流量減少了63％。 (旺報 ) #1個月 #人流量 #義大利 #封鎖 #全國 也許您會感興趣 推薦閱讀 歐洲疫情趨緩 各國封城啟動退場 04:102020/04/08 財經要聞 《業績-電機》氣立3月營收月翻倍 攀18月來新高 10:342020/04/08 財經 《國際產業》IATA示警：航空相關產業2500萬個職位面臨疫情衝擊風險 10:442020/04/08 財經 捧現金買別墅 楓林網7年級創辦人賺上億 19:142020/04/08 社會 歐盟拒新冠債券 義嗆同歸於盡 04:102020/04/10 國際大事 富盈數據為清明連假期間流量指標解密 13:412020/04/10 財經 大陸疫情趨緩 雅茗-KY3月營收月增92.31% 16:102020/04/10 財經 楓林網被查封 這家追劇站流量卻創新高 21:512020/04/10 財經 樹上驚現耶穌受難身影 居民瘋狂朝聖 09:342020/04/11 時事 義大利的新冠哀歌 04:092020/04/12 專題周報 財經熱門新聞 小廠活不下去？華為：手機業未來剩3家在玩 - 財經 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 降價救蘋果！iPhone 11在陸砍到流血價 - 財經 別痛駡譚德塞了！謝金河驚揭背後原因 - 財經 疫情重傷營收 老謝警告：5大慘業4月會更糟 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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