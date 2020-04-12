中新網援引歐聯通訊社報導，義大利總理孔特宣布的全國封鎖措施3月10日正式生效，至今已有1個月。義大利南部工業發展協會發布最新調查分析報告稱，封城措施實施1個月，全國經濟損失已高達470億歐元，約占國民生產總值（GDP）的3.1％。

據谷歌的流動性資料包告，在義大利封鎖的1個月期間，購物和休閒場所人流量減少了94％，藥店、超市等人流量減少了85％，公園、海灘等人流量減少了90％，公共交通工具使用減少87％，工作場所人流量減少了63％。

(旺報 )