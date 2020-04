台灣新冠肺炎防疫有成,歐洲議會67位跨黨團議員聯名致函歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell,加上德國國會60位跨黨派議員於4月2日連署致函WHO幹事長譚德塞,共127位歐洲政要共同發聲支持台灣參與下個月的世界衛生大會(WHA),外交部對此表達感謝。

127位歐洲政要一致讚揚台灣因應新冠病毒的防疫模式值得學習,認為WHO排除台灣參與是對台灣人民的歧視與不公,希望譚德塞秉持專業邀請台灣參加下個月的世界衛生大會(WHA),以符合WHO「全民均健」(Health for All)、「不遺漏任何人」(Leave no one behind)的一貫宗旨。

外交部對127位歐洲政要的正義之聲表示誠摯感謝,他們對於台灣人民長期遭受WHO歧視的困境感同深受,這也彰顯WHO幹事長譚德塞日前刻意造謠批評台灣的偏頗,希望譚德塞秉持專業倫理及中立立場,不要忽視2300萬台灣人民的健康福祉,確實履行WHO有關「不遺漏任何人」的一貫宗旨。

歐洲議會聯名函的發起人議員史艾凡認為,WHO因為政治因素排除台灣,是對台灣2300萬人民的不公。德國國會聯名函發起人謝安妮則指出,WHO對台灣人民的歧視,與聯合國及WHO的價值理念不符。他們一致肯定台灣在此次疫情超前佈署,強調國際合作與資訊分享至關重要,台灣的經驗值得學習,支持台灣以觀察員身份參與WHO的相關會議與活動,包括全球疫情警報與反應網絡(GOARN),此時正是國際合作的時機,將台灣納入國際衛生體系中,包括可在醫療物資供應及疫苗研發等領域合作,共同攜手對抗新冠病毒在全球蔓延。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)