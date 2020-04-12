受新冠肺炎疫情影響，大陸橫店片場一度宣布停工，許多藝人自1月底就陸續停工，直到近日才悄悄復工，而身為新疆美女代表的女星佟麗婭，近日則被直擊，她咳嗽後的一個小舉動，被網狂誇人品好。

來自新疆的女星佟麗婭以高顏值和精湛的舞蹈實力，擁「新疆四美」的美名，而佟麗婭近日則戴著口罩低調現身機場，她卻突然咳嗽，佟麗婭也趕緊用手遮住口鼻，並迅速離開人群，消息在路網傳開後，佟麗婭也被讚人品好、有禮貌。

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(中時電子報)

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