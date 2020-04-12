軟銀5月攜手比亞迪生產口罩 每月3億片 13:452020/04/12 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 軟銀集團創辦人孫正義表示與比亞迪合作，5月起向日本每月供應3億片口罩。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 軟銀集團創辦人孫正義在Twitter發文，宣佈與比亞迪（BYD）達成合作協議，5月開始向日本市場每月供應3億片口罩，而軟銀將與政府口罩團隊合作，以非獲利方式提供口罩，聚焦醫療第一線人員為主要捐贈對象，希望有更多人能拿到口罩。 據香港《經濟日報》引述孫正義說，將與比亞迪合作，建立月產3億個口罩的生產線， 每個月生產N95口罩1億個以及一般用醫療口罩2億個，5月起可以開始出貨。 而比亞迪從2月開始轉生產口罩，截至4月初的口罩的日產能已超過1000萬個。 (旺報 ) #口罩 #比亞迪 #合作 #5月 #生產 也許您會感興趣 推薦閱讀 加碼捐新南向國家100萬片 暗槓質疑四起！藍營呼籲 口罩改配給制 04:102020/04/08 生活新聞 台灣真的不缺口罩嗎 04:102020/04/08 時論廣場 《類股》小7、全家APP升級 領口罩再進化 08:182020/04/08 財經 全家7-11跟進 四大超商App都可領口罩免印小白單 14:562020/04/08 科技 口罩日產量衝1,700萬片 再拚產N95口罩 18:122020/04/08 財經 開放寄口罩也沒用！109國不收台灣包裹 19:182020/04/08 生活 立委發現7612萬口罩去向不明 蘇答不出 12:212020/04/10 政治 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 16:002020/04/11 兩岸 全民苦買口罩 蘇神解像排隊買早餐 04:102020/04/11 生活新聞 新制上路 民眾搶原民鄉口罩 04:102020/04/12 生活新聞 兩岸熱門新聞 軟銀5月攜手比亞迪生產口罩 每月3億片 - 兩岸 - 旺報 美威脅撤陸電信經營許可 陸外交部：堅決反對 - 兩岸 壯年男確診「無症狀感染者」原因曝光 竟因拿完一物沒洗手！ - 兩岸 疫情趨緩可摘口罩？鍾南山最新12個判斷 - 兩岸 又一毒班機 上海來自俄羅斯一班機51人確診 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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