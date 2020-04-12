軟銀集團創辦人孫正義在Twitter發文，宣佈與比亞迪（BYD）達成合作協議，5月開始向日本市場每月供應3億片口罩，而軟銀將與政府口罩團隊合作，以非獲利方式提供口罩，聚焦醫療第一線人員為主要捐贈對象，希望有更多人能拿到口罩。

據香港《經濟日報》引述孫正義說，將與比亞迪合作，建立月產3億個口罩的生產線， 每個月生產N95口罩1億個以及一般用醫療口罩2億個，5月起可以開始出貨。

而比亞迪從2月開始轉生產口罩，截至4月初的口罩的日產能已超過1000萬個。

(旺報 )