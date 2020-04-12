歌壇天王周杰倫（周董）在新節目《周遊記》中暢談自己的出道經歷，他透露剛出道時，個性比較孤僻，不太敢看別人，而且對鏡頭有恐懼症，所以總是戴著鴨舌帽並且壓低帽緣，以致於帽子拿下來後，歌迷認不出他本人，他說，有一次粉絲去找他簽名，他興奮走出來，粉絲卻對他說：「你能不能幫我拿給周杰倫簽名？」

周董也為了節目重返西門町，這是他第一張專輯《Jay》簽唱會的地方，也是他滿載回憶的地方，他和陳建州（黑人）、化妝師杜國璋等一行人，來到西門捷運站6號出口，他笑說還記得當時「聽到大家放我的歌曲，感覺非常好！」黑人接著說：「杰倫他第一次簽唱會的時候就已經是人山人海，這對很多唱片公司在推新人的時候是沒辦法想像的，西門町對他來講有特別意義吧。」

周董一出道就以〈黑色幽默〉、〈安靜〉等歌曲一炮而紅，杜國璋則表示，周董第一次簽唱會可說是萬人空巷、滿坑滿谷的人，很難找到更適合的形容詞了。《周遊記》是周董作為發起人的全球戶外生活文化實境秀節目，好友化妝師杜國璋、魔術師陳冠霖以及蔡威澤擔任固定班底，每集會有大咖好友參與錄製，全季共12集。

(中時 )