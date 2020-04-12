3月陸輕卡市場銷量年減22％ 單月大增355％ 14:022020/04/12 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸輕卡市場銷售今年Q1下降32％，累計銷售33.51萬輛。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸卡車市場3月共計銷售35.66萬輛，單月大增355％，同時與上年同月比較則下降22％，降幅較2月68％出現大幅縮窄。 據第一商用車網報導，綜合來看，輕卡市場在今年首季下降32％，累計銷售33.51萬輛，比去年同期少15.7萬輛。而3月輕卡市場有7家企業銷量破萬輛，相較2月沒有1家銷量破萬的市場表現進步明顯。其中排名首位的福田3月銷量達到4.17萬輛。 (旺報 ) #市場 #銷量 #銷售 #下降 #2月 也許您會感興趣 推薦閱讀 確診病例下降 韓職放眼5月初開打 15:112020/04/08 體育 超來電！彰化口罩生產衝千萬片用電飆新高 台電減免超約 15:272020/04/08 生活 賓士Q1全球交付約48萬輛 大陸市場下滑 14:022020/04/09 兩岸 公有市場強制戴口罩恐「好到違法攤販」 業者盼加強紓困補助 11:312020/04/09 政治 《業績-其他》銷量有看頭 鈺齊-KY首季營收年增7.57％ 16:142020/04/09 財經 陸3月乘用車銷量較上月激增逾317％ 17:202020/04/09 兩岸 5G救不了蘋果？小摩：今年iPhone銷量恐慘摔 00:022020/04/10 財經 中汽協：3月乘用車銷量年減48.4％ 15:112020/04/10 財經 人流管控看這裡 寧夏夜市、南門市場被挑為示範點 22:312020/04/10 財經 掃墓探病驟減 鮮花銷售少逾5成 04:102020/04/11 地方新聞 兩岸熱門新聞 軟銀5月攜手比亞迪生產口罩 每月3億片 - 兩岸 - 旺報 美威脅撤陸電信經營許可 陸外交部：堅決反對 - 兩岸 疫情趨緩可摘口罩？鍾南山最新12個判斷 - 兩岸 又一毒班機 上海來自俄羅斯一班機51人確診 - 兩岸 - 旺報 壯年男確診「無症狀感染者」原因曝光 竟因拿完一物沒洗手！ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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