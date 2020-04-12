大陸卡車市場3月共計銷售35.66萬輛，單月大增355％，同時與上年同月比較則下降22％，降幅較2月68％出現大幅縮窄。

據第一商用車網報導，綜合來看，輕卡市場在今年首季下降32％，累計銷售33.51萬輛，比去年同期少15.7萬輛。而3月輕卡市場有7家企業銷量破萬輛，相較2月沒有1家銷量破萬的市場表現進步明顯。其中排名首位的福田3月銷量達到4.17萬輛。

(旺報 )