遊客以桐花排出I LOVE YOU。（許素惠攝）

遊客漫步在落英道上。（許素惠攝）

古坑鄉公所防疫措施周全，工作人員拿手牌提醒遊客保持社交距離。（許素惠攝）

主辦單位安排魔術等精彩節目。（許素惠攝）

遊客閒適地品嘗古坑咖啡，看表演。（許素惠攝）

雲林4月雪浪漫，外縣市民嘛凍未條

雲林古坑桐花祭12日登場，雖然縣長張麗善事前表明不鼓勵外縣市民前來，不過，還是有不少非雲林縣民前來享受4月雪紛飛的浪漫，古坑鄉公所做足防疫萬全準備，除了實名制消毒、量體溫、戴口罩入園外，工作人員也持保持社交距離手牌巡園提醒遊客。

俯首拾花，或堆排出愛心，或排出「I LOVE YOU」，或向空中拋灑，將瞬間的倩影化為永恆，雲林古坑4月雪皚皚，荷包桐花公園遍地落英，吸引遊客來「追雪」，僅管受疫情影響，賞花追雪人潮約減少6成以上，仍有不少遊客扶老攜幼踏青。

張麗善鼓勵縣民就近出遊，紓解長時間在家的苦悶，但為了防疫，她不鼓勵外縣市民前來，強調情非得已。

不過，還是有人凍未條跨縣市前來賞花，甚至還有遊覽車光臨。黃先生帶著全家從嘉義縣梅山鄉來，他說，雲嘉毗鄰，每年都會來古坑看桐花，今年雖有疫情，但也不想錯過美景，做好周全的防護才出門。

住台中的陳太太娘家在雲林，她表示，都市走到哪兒都是人，這陣子都不太敢出去，實在悶太久了，趁著假日帶小孩回娘家透氣，順便追追4月雪

鄉長長沈勝騰說，並無法強制外縣市民不能來賞花，最重要的是，各項防疫措施都落實，尤其是實名制入園，萬一有問題可以快速追蹤溯源。

(中時 )