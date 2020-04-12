口罩新制上路的第一個周末，卻碰上口罩地圖APP系統出狀況，台南市有多家藥局的口罩明明早已銷售一空，但因系統顯示還有口罩，不僅藥局電話接不完，甚至還有藥局被質疑暗槓口罩，讓藥師抱怨不已。

口罩新制9日上路後，昨天一早健保署的口罩登錄銷售系統卻發生故障，有些口罩已經賣完的藥局，卻仍高掛有上千片的口罩庫存，讓民眾產生誤解，不僅藥師焦急，部分民眾也在門口排隊等得不耐煩，更有藥師形容「外頭群眾要暴動了」，讓藥師疲於應付，心力交瘁。

「快被客人盧死了」、「一天超過100通以上的電話，回答相同的問題，還一堆客人跳針式的一直重複問同樣的問題，連吃飯上廁所都一直吵鬧，我都快要看精神科了！」、「至少花兩個小時包口罩，而且至少要再花2個小時來販售，還要面對一直進來或打電話來詢問的民眾，我們真的其他事情都不用做了！」、「感同身受，但是還是要忍住！」藥師群組都在討論這個議題，彼此互相取暖、互相加油打氣，也趕快求援討救兵，請求長官們盡快想辦法把口罩地圖的資料給修正正確。

台南市藥師公會理事長吳振名表示， 如今民眾十分倚賴口罩地圖來知道那裡還有口罩，但口罩地圖的資料一旦不準確，挨罵受傷的又是藥師，真的要拜託民眾多多體諒藥師，也配合各藥局購買口罩的注意事項，這樣雙方就可心平氣和的完成購買及販售口罩。

(中時 )