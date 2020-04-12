由周迅主演，惠英紅、趙雅芝等實力派女星演出的電視劇《不完美的她》，今（12日）晚播出完結篇，母愛和人性的題材逼哭上億觀眾的眼淚。劇中惠英紅與趙雅芝分別演出周迅的養母與生母，周迅自幼被生母趙雅芝拋棄，雖養母惠英紅給予她無微不至的關愛，但兒時陰影讓她十分沒安全感，與惠英紅在相處上相敬如賓，周迅在尋找生世的同時，從大火救出七歲受虐的小女孩穆蓮生，並改名林小鷗，當起新手媽媽，散發母愛光輝。周迅在官方微博透露，「這一路上我遇到很多人，那些與我有著類似經歷的人，我們會一眼認出彼此。」

其中，實力派演員金士傑在《不完美的她》與小歐的繼父尚武組「惡男聯盟」，倆人在劇中堪稱都是心理變態，有暴力傾向，金士傑因為三十年前，周迅兒時不慎放的大火導致面目全非，三十年後屢扮小丑來接近自己的繼女周迅，更用言語激怒周迅與趙雅芝：「如果你們兩個沒有殺心，怎麼會一個失了憶（指周迅），一個去替罪自首（指趙雅芝），分明是一個盼著弒父，一個想著殺夫，不是嗎？怎麼不敢承認了嗎？」怒喊自己才是真正的受害者，甚至被警方逮捕前，還對周迅說：「女兒記得要來看我，不然我會孤單。」噁心的程度，叫人髮指，但周迅也不是省油的燈，一個嘶吼把三十年來對於繼父的怨恨完全發洩，憤怒式演技看得觀眾是拍手叫好，直說惡人必有惡報。

金士傑在《不完美的她》扮小丑接近自己的養女周迅。

周迅從與養女小鷗的相處，發現昔日自己的陰影，倆人經由互相陪伴而治癒，周迅後來得知三十年前家中大火是自己放的，生母趙雅芝為了女兒頂罪坐牢十五年，忍痛拋棄她，因此周迅解開了自己長達三十年來的噩夢，她在微博透露，都說父母給孩子的愛是最偉大的，其實，孩子給予父母的愛也是最偉大的，而趙雅芝也說，萬物皆有裂痕，等待著陽光照進來，願溫暖撫平鍾惠（劇中角色）的傷痛，讓她的生活裡終會灑滿陽。

惠英紅（左）與趙雅芝在《不完美的她》飾演周迅的養母與生母。

此外，惠英紅受訪時曾透露，當接到製作單位邀約時，一聽到演員陣容有周迅，自己都瘋掉了，「我真的是超愛這位演員，但從來沒合作過。」而她在劇中要飾演強勢的媽媽，透露自己雖然現實生活裡沒當媽，但20多歲的時候，時常照顧起姐姐家裡的三個孩子，暑假的時候帶著他們去玩，引導他們學會生活與做人等道理。他又說，後來哥哥的女兒也是這樣丟給她照顧，還與她一起住了好幾年。坦言，「這就是劇裡袁玲這個媽媽角色的狀態。」《不完美的她》今（12日）晚上八點騰訊視頻海外版WeTV播出精彩大結局。

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黃覺（左起）周迅與《不完美的她》劇中小女孩小鷗結局動向令人關注。

(中時電子報)