穆姓婦女疑似清晨外出晨運，遭酒駕官女撞死。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

台南市中西區11日凌晨4時許發生的酒駕車禍命案，外傳酒駕撞死婦人的官姓女子為酒店小姐，警方僅證實為服務業，死者一度查無身分，經追查發現死者為穆姓婦人，是教會虔誠志工，疑因晨運外出遭撞死，官女與母親12日在殯儀館向家屬道歉。

台南市中西區11日凌晨發生一起死亡車禍，23歲官女自稱前一晚吃燒酒雞後，回家再服用安眠藥，導致神智不清「斷片」，凌晨4時許駕車外出，連續撞毀路邊兩輛汽車，並在海安路與尊王路口撞死疑似外出晨運的55歲穆姓婦人。

外傳官女是酒店小姐，在酒店喝到不醒人事還酒駕外出，才撞死婦人，警方無法證實，僅稱對方為服務業，監視器畫面是官女從住處駕車外出。

穆女送醫不治後，身上未帶證件，警方一度查不到身分，只好徒法煉鋼在車禍地點拿著照片附近四處尋人，剛好問到穆女朋友，認出她是在教會服侍的虔誠志工。

檢察官12日在殯儀館內相驗穆女屍體，官女與母親到場向家屬道歉，對外則不願回應，官女在案發後連為什麼在凌晨4時駕車出門，都不願說明，推稱服用安眠藥後記憶一片空白，清醒時已在醫院。

外傳酒店女酒駕撞死晨運婦人，警稱該女從事服務業，殯儀館內向家屬道歉。

網友得知後留言責難，不乏情緒性的髒話批評，多數稱她撞死人還肇逃，沒有良心。

官女抽血檢驗查出酒測值高達○‧5，她則稱因為前一晚有吃燒酒雞火鍋，檢警相驗查證後，將屍體交還穆姓家屬，家屬表示無意見，全案交由警方調查，警方依照過失致死罪、公共危險罪與肇事逃逸罪將官女移送台南地檢署偵辦。

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(中時 )