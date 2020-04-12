嚴藝文在《想見你》飾演單親媽媽。（中天娛樂台提供）

嚴藝文在《想見你》飾演柯佳嬿、大鶴的媽媽。（中天娛樂台提供)）

金鐘視后嚴藝文在神劇《想見你》飾演女主角柯佳嬿飾演的陳韻如的媽媽「吳瑛嬋」，她完美詮釋獨力撫養兩個孩子、支撐整個家庭的單親媽媽的困難處境，樂天的個性也經常製造許多「笑果」，讓觀眾看得又哭又笑。堪稱媽媽專業戶的嚴藝文，總能將各種母親角色詮釋完美到位，但其實她至今未婚，且年僅40歲出頭，不禁讓人好奇她如何揣摩角色，嚴藝文透露：「我不把母親的角色當成『媽媽』，而是當作『女人』，分析角色個性後找出自己最喜歡的特點，盡全力表現出來。」

《想見你》中，柯佳嬿飾演的黃雨萱穿越回到1999年成為陳韻如，開朗大方的個性不僅讓李子維（許光漢飾）愛上陳韻如，更改善陳韻如一家人的關係，彼此變得更加親密。被問如何跟劇中兩個孩子培養「親」情，嚴藝文說，因為和柯佳嬿、大鶴（林鶴軒）都曾合作過所以不算陌生，第一天開拍就很順利，但特別感謝柯佳嬿的貼心小舉動，讓演員們更快熟悉彼此，她說：「佳嬿常帶許多台南當地食物、零食分享給大家，一群人邊吃邊聊，感情也逐漸緊密了起來。」

嚴藝文提到柯佳嬿、兒子大鶴，只有滿滿的稱讚：「佳嬿是個很有能量的演員，總是很有活力，雖然平常講話都很小聲、很溫柔，但演起戲來卻很有爆發力！大鶴則非常靈活、即興，可以迅速地做出許多反應。」她透露劇中許多吳瑛嬋和陳思源的對話、反應都是兩人在拍攝當下做出的自然反應，甚至經常脫稿演出，怪不得陳韻如一家人的相處總是如此自然輕鬆。

劇中「許光漢」所飾演活潑開朗的李子維、施柏宇飾演溫暖成熟的莫俊傑，兩種截然不同個性的「小鮮肉」擄獲眾多女人心，粉絲甚至分為子維派、俊傑派，嚴藝文也爆料自己是許光漢的粉絲，她說：「光漢從出道以來一直都很用功，角色也非常多變，希望能夠多與他合作，期待看到他更多不同的面相。」

《想見你》劇情集結魔幻穿越、懸疑推理、浪漫愛情，播出之後好評不斷，是值得粉絲一追再追的好劇，中天娛樂台每週日晚間10點至12點，帶領觀眾再次回味「鳳南小隊」的青春熱血與浪漫穿越。

(中時 )