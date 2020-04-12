美國奧克拉荷馬州大學美式足球教練麥克岡迪(Mike Gundy)道歉了，他本周說的愚蠢言論代表著一派缺乏防疫意識的美國人。岡迪10日透過ESPN說：「我的話好像冒犯了某些人，我對此道歉。」

依照岡迪原先的看法，5月1日可以復賽，要把學生和員工都找回來打球。他當時表示：「(新冠肺炎)當成流感處理就好了，染病就隔離，治好就回歸，我們以前都做過了呀。據我看到的情況，健康的人不怕這個病。球員身體都很棒，18至22歲的年紀最健康，光憑自然恢復力即可痊癒，有些人甚至沒症狀。為了經濟我們必須快點復賽。」

岡迪此話一出立即被罵翻，岡迪根本是拿學生、員工和他們家人的健康來賭，新冠肺炎如果只是流感，全球也不會拿出這麼大陣仗防疫了。令人擔憂的是還有多少抱持岡迪這類想法的人。美國前日新冠感染數新增3萬人，累積53萬人，死亡2萬人是世界最多。

(中時電子報)