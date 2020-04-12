普悠瑪撞人 逾3700名旅客行程延誤 14:022020/04/12 中時電子報 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵普悠瑪今日13:12有一行人闖入桃園內壢平交道，該行人受傷送醫搶救。此為示意圖。（圖/台鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵271次普悠瑪號今下午1時12分行經桃園=內壢玉山街平交道，撞到侵入路線的行人，當場封閉一路線，經檢警完成現場蒐證後，於下午2時17分恢復雙線通行，總計造成15列次誤點345分鐘，3720名旅客行程延誤。 (中時電子報) #桃園 #內壢 #單線 #普悠瑪 #雙向通行 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳佳詠心 坐擁學區機能豐 04:102020/04/08 產業特刊 SARS新冠謝呂泉都當桃消防局長 9連霸議員讚是桃園福氣 11:002020/04/08 社會 普悠瑪上亂吐口水嚇壞人 中年男南港站被逮 11:112020/04/08 社會 質疑只檢驗自海外回國者 桃園男子散布假訊息遭送辦 15:352020/04/08 社會 富旺處分彰化工業區土地獲利逾4,600萬 20:392020/04/08 財經 桃園樂活巴 5月1日起裁10條路線 04:102020/04/09 地方新聞 圓環北路地下道填平 機慢車道封閉、主線雙向通行 12:092020/04/09 生活 新竹居檢男想吃牛排 約女友溜到桃園開葷遭逮 15:462020/04/09 社會 桃園今起5局處聯合稽查 要求95家舞廳酒店全停業 17:212020/04/09 生活 鄭文燦推特打氣姊妹市 互邀嚐宮崎牛客美食 14:432020/04/11 政治 生活熱門新聞 直播》今新增2境外1本土病例 本土個案解除居家隔離才確診 - 生活 女公關店外接客染疫？感染源鎖定2方向 - 生活 口罩下周四再買可免排隊？陳時中曝原因 - 生活 她染疫死前痛到崩潰求救40次 妹妹聽錄音檔心碎了 - 生活 陽性率近2成！台大教授：這國疫情將大爆發 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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