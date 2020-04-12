台鐵271次普悠瑪號今下午1時12分行經桃園=內壢玉山街平交道，撞到侵入路線的行人，當場封閉一路線，經檢警完成現場蒐證後，於下午2時17分恢復雙線通行，總計造成15列次誤點345分鐘，3720名旅客行程延誤。

(中時電子報)

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