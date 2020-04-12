台中市政府去年起進行歷史建築「台中刑務所官舍群」修復工程，針對11棟官舍建築進行整修，其中1棟官舍旁有棵樹齡近80年的九重葛，擔心九重葛攀附影響木造房屋結構、又希望保存老樹，文化局特別設置永久性棚架，讓老建築與老樹共存。

文化局長張大春帶領文化局人員勘查刑務所官舍群修復工程，他表示，修復範圍涵蓋9棟木造歷史建築、2棟無文資身分的建物及周邊區域，而木造官舍中有3棟興建於日治大正時代、3棟為昭和時期所建，另3棟則修建於1960年代，其建築風格涵蓋3個時期，全台少見。

特別的是，在其中1棟昭和時期木造官舍旁栽種了棵九重葛，其枝葉攀爬上房舍屋頂，最近正值花期、開滿了桃紅色花朵，文化局指出，九重葛攀附可能影響該建築結構，到底要不要保存？如何保存？工程單位相當頭大。

張大春認為，樹齡80年的九重葛已成為木造官舍群的一員，應讓老樹、老建築一同留存。文化局幾經商議，決定在官舍旁架設「永久性棚架」供九重葛生長與支撐，創下台中文化資產修復的首例。

(中時 )