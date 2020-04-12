南投縣政府跨局處聯合防疫宣導團首波已完成9場次宣導。（衛生局提供／陳淑娥南投傳真）

南投縣政府跨局處聯合防疫宣導團首波已完成9場次宣導，場域包含觀光風景區、夜市及黃昏市場，針對5月1日勞動節連假即將到來，縣長林明溱表示，中央統一防疫規範，地方就配合。

衛生局指出，聯合防疫宣導團針對縣內人潮易聚集9場域進行18場次宣導，場域包含觀光風景區、夜市及黃昏市場。首波已完成縣內四大鄉鎮市觀光夜市及兩處黃昏市場暨三處觀光風景區共9場次宣導 ，以人員走動搭配舉宣導標語牌和大聲公等方式進行。

針對5月1日連假即將到來，縣長林明溱表示，受新冠肺炎疫情影響，戶外景點不太會人擠人，不過，中央統一防疫規範，地方就會配合。衛生局指出，勞動節連假將視國內疫情，就熱門風景區再次進行宣導，提升縣內民眾及遊客防疫意識，讓大家能安心出遊。

南投縣跨局處聯合防疫宣導團昨晚則到草屯觀光夜市，出席單位有衛生局、警察局草屯分局派出所及建設處人員，除了走動式宣導外，並於廣播室進行全區廣播及入口處定點廣播，另外入口夜市管理處也進行量體溫及噴灑酒精。

(中時 )