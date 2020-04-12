彰銀董事改選，財政部、台新金兩大陣營不僅足額提名，雙方更事先在提名上「殊途同歸」，除了3席獨董之外，也再多提1席自然人董事，以避免改選結果一個不小心「失守」金管會所畫定的自然人專業董事人數門檻，財政部提名土銀保經董事長李文雄出任官方自然人代表，而台新金則提名台新金老臣，亦是台新金掌彰銀經營權時代出任彰銀董事長的陳淮舟。

台新金先前已向公股爭取，並獲支持在彰銀董事會通過了特別股釋股規劃，據了解，台新金所提名的自然人董事若能當選，一旦台新金在選後大量釋股時，由台新金提名的自然人董事不用隨法人代表一併解任，換言之仍能保有董事會的「入場券」，因此在改選上能發揮「進可攻、退可守」的效果，因此，即使陳淮舟是自然人身份，台新金在改選時，應會讓陳淮舟上壘。

根據彰銀的現有席次分布，財政部掌3席法人董事、2席獨董，1席由龍巖集團總裁李世聰拿下，此次改選，財政部為首的公股陣營事先已掌35％的股權、台新金則大約30％，雙方競爭激烈，不過由於公股陣營已簽下龍頭券商元大證券，及委託書徵求大王張永祥，因此公股陣營應可達陣蘇揆所下達「現有一席都不能少」的指令，而倘若公股陣營能再多拿下李世聰所退出的「第6席」，依照財部最矚意的人選，應會由彰銀總經理黃瑞沐出線，因為現在所有公股行庫總經理裡，只有彰銀總經理還不是法人代表。

三年一度的彰銀董事全面改選，將在6月19日登場，提名名單在11日公告，根據甫出爐的雙方陣營提名名單，財政部與台新金雙方的提名方式可說完全「同步」，除了雙方都足額提名，對於應選的3席獨董、6席一般董事全部提滿，以及在董事提名的背景上，都競打「律師牌」之外，另一個有趣之處，在於連同在法人、與自然人董事提名的人數配置上，雙方都一致。

此次雙方提名的非獨董自然人董事，雖然是以自然人來提名，但實質上是等同於法人效果的「鐵票」，例如財政部提名李文雄、台新金提名陳淮舟，絕對會支持提名人的決議，不會跑票；此外，財政部在上屆改選時，未提名彰銀總經理作為董事代表人，而此次也比照對其他行庫的作法，正式將彰銀總經理也一併「納管」列為公股代表，彰銀總經理黃瑞沐也因此在本次改選，獲提名為財政部的法人董事代表。

其他公股陣營的法人代表提名大致與上屆一致，包括彰銀董事長凌忠嫄、財政部國庫署長蕭家旗均為財部代表，國發基金官員張建一，都是現任董事，一銀也推派法人董事競選，以大學教授蔡芸琤為代表人。台新金方面，法人代表提名人包括了吳澄清為現任彰銀董事，另外曾任台新金駐彰銀董事的林政憲、鄭家鐘也在名單之列，新獲提名的則包括了律師出身的林詩梅、會計師出身的蔡宏祥。

而在公股推出的3席獨董候選人上，現任獨董梁國源由於任期已滿三年因此不續任，現任獨董游啟璋此次仍獲提名，而至於另外二席獨董，除了提名有司法檢察官、法官背景的林志潔之外，目前的會計審計委員會主委，也是會計師公會全國聯合會理事劉克宜，也在公股提名的獨董名單之列。 而台新金所提名的3席獨董人選中，除了現任獨董潘榮春續獲提名，還包括也是律師出身的林重宏、及10多年前曾出任開發工銀總經理的孫致中，他也擔任過台新銀的總稽核。

(工商 )