新冠肺炎延燒以來，普篩一直是台灣備受關注的話題，現在隨著感染源不明者逐漸增多，顯見無症狀感染者潛伏在社區之中，目前台灣的無症狀感染確診者累計為21人，約佔整體確診者的5%，根據德國最新研究結果指出，全球大約有千萬人次的新冠肺炎感染者尚未被發現，日前指揮中心也鬆口表示不排除對特定社區進行廣泛的篩檢。

指揮中心發言人莊人祥表示，許多人一直不相信政府公布的確診案例數，總覺得「人數太少」，質疑應該有許多「帶原黑數」，參考2009年流感大流行時就曾經做過社區猜檢，當時獲得了1000多筆的血液樣本，透過觀察受驗者的血液是否存在病毒抗體，藉此可測出有多少比例人口受到感染，所以這次也考慮進行類似篩檢，來知道到底有多少人感染新冠肺炎。

指揮官陳時中表示，民眾都很擔心無症狀感染者，許多公衛專家也推估無症狀感染者應佔有一部份比例，所以指揮中心不排除未來會對社區做出抽樣來檢驗是否存在無症狀感染者，但現階段更重視那些對疫情有影響的個案，針對他們去做圍堵，避免疫情擴大，抽樣調查可能要等到疫情較穩定時才會進行。

莊人祥表示，未來如果真的針對特定社區、特定職業別進行篩檢，由於需要從各地方縣市抽樣，同時還要抽血篩檢，至少要花上好幾個月的時間，所以目前還沒有那麼快，同時也必須等疫情穩定時再開始進行。

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(中時電子報)