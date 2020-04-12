國民黨主席江啟臣上任一個多月，但外界發現江深陷領導危機之中，更有黨內人士認為，江就任黨主席後，起手式似乎是為連任鋪路，此舉引發黨內派系山頭忌憚。他直言江應該要拋開連任包袱，在這短短一年任期，帶領國民黨浴火重生。

據港媒《中評網》報導，江啟臣任黨主席後，有兩個領導危機顯現，一是立法院的整合，雖然江啟臣任用青壯派想讓國民黨有新氣象，但卻引起資深藍營人士不滿，有些資深藍委更只是表面配合黨團，但私下消極應對，各吹各的調。其次大選大敗後，新北市長侯友宜與國民黨黨中央保持距離的態度更加明顯，也讓許多藍營縣市長紛紛仿效，明哲保身。

但讓藍營人士最忌憚是江似乎有連任野心，據《上報》報導，有藍營人士直言，從江的黨務人事布局鋪排上，可看出力求權力平衡，已嗅出江尋求下屆黨主席連任的企圖心濃厚。但如果江真的這樣想，國民黨就會失去改革的最佳契機，且江現改革明顯沒進度，更深陷領導危機，該人士直言，江要拋開尋求連任的企圖心，才能大破大立帶領國民黨新生。

(中時電子報)