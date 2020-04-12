正值大陸航母「遼寧號」與4艘戰鬥艦、1艘補給艦，共6艘編隊，自東海穿越宮古海峽南下太平洋，經台灣東部外海航行之際，據「飛機守望」（Aircraft Spots）揭露資訊，美軍1架EP-3E電偵機，上午也在巴士海峽現蹤，往南海飛，軍方對此表示全程掌握。

一位退役將領認為，中共航母此時出現只是讓美軍難看，象徵意義大於實質，當遼寧號航母在南海巡弋操演時，美軍只能乾瞪眼，毫無反應能力，這是很大的羞辱。

美軍羅斯福號航母，有550官兵染役，現停靠在關島。雷根號在日本橫須賀原船隔離中，卡爾文森號與尼米茲號在美國本土就染疫。美在印太地區部署的航母都因疫情均無法巡弋並執行任務。

事實上，疫情期間，美在亞太戰力部署也受到多位立委關心，國防部長嚴德發日前在立去院表示，美有因應方案，但不方便在公開會議說。近日，美軍機艦頻在台海現蹤，美艦上個月底才經過台海，近日又走一趟，美軍各型電偵機近日已多次出現。

戰略學者揭仲表示，美軍近期頻繁出動電偵機，除了希望藉此提升對共軍活動的預警、增加反應時間，以減輕航艦戰鬥群反應能力下降的衝擊；也藉此向區域內國家傳達，美軍航艦戰鬥群以外的單位已顯著提升戰備程度，以強化區域內各國信心，並防止中共因誤判情勢而輕舉妄動。

揭仲認為，因為雙方的軍事行動，不僅都會「剛好」錯開，也都還遵循先前所達成的規則；況且雙方的溝通，不論是在決策高層與軍方高層間，也都還算暢通。因此，擦槍走火的機率雖不免增加，但還是在可控的範圍內。

(中時 )