連假過後，曾訪11處人潮警示景點的791人，指揮中心昨表示，全數檢出陰性。觀光學者認為，警示發布的有點倉促，最後連一個個案都沒有，卻進一步制定6成管制措施，代表未來政府要花更多錢紓困；學者認為，防疫與經濟發展需要取得平衡。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，台灣全年出遊人數約為1.9億人次，國內觀光產值每年約4千億，如果安全承載量訂為6成，以假日一天約200萬人次出遊，產值約40億元來計算，估計一年觀光產值蒸發1600億元，換算下來，每月減少133億元，實施一季約420億元，也表示政府將需花更多錢協助業者紓困。

黃正聰認為，清明假期突然發佈國家級警報，最後發現虛驚一場，現在馬上制定五一假期的管制措施，觀光業者預期，五一連假已經泡湯，變得出遊好像是罪過，最後導致國旅不振。

黃正聰指出，現在沒有國際觀光客，國旅不振影響20萬個家庭，建議指揮中心召集各部會提供OTA業者、網搜熱門景點等大數據，做更精確的預警。

黃正聰表示，事實上，酒店公關染疫事件反而更危險，但一開始卻沒有被列舉出來，且在一般日子中，市區傳統市場、賣場、大眾運輸等人潮比景點人潮的密集度還要高，觀光產業卻被放大檢視，建議未來決策上應讓防疫跟觀光發展兼顧。

(中時 )