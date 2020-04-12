國民黨昨天徵選出數位行銷科技長，由Dcard創辦人簡勤佑獲選。據了解，簡勤佑在簡報中提出要「瓦解綠營價值觀」，受評審肯定而獲選。簡勤佑今天受訪時指出，他認為要盡可能減少意識形態影響公共議題的討論，平衡藍綠網路聲量，聚焦公共議題本身的討論。

簡勤佑指出，他上任的首要任務就是「教育立委」，先教基本的網路素養和知識，彌補數位落差，第一步要先「少犯錯」。他認為國民黨立委大多數離網路比較遙遠，對於網路上的民意沒有感受很深，而提醒他們對於當下網路民意則是他的工作。

簡勤佑在評審階段提出要瓦解綠營的價值觀受到評審肯定，他表示，現在網路輿論許多導向綠營，且許多受意識形態影響很多，因此他的任務是盡可能減少意識形態干預公共議題的討論，讓大眾好好面對問題是最好的，起碼大家可以聚焦在議題本身。

對於為何來參加國民黨徵選數位科技行銷長，簡表示，民進黨確實在網路這塊很強，這也是他來國民黨的原因，因為國民黨這裡反而有很大發揮空間，是一片藍海。他也強調自己沒又政治傾向，只是想做正確的事情來幫助台灣。

至於將來數位科技行銷長具體而言該如何運作？簡表示，黨主席江啟臣並沒給他設限，但他們對於細節尚未討論，下周才會開會討論具體作法，包括如何教育立委對網路生態的了解，具體該怎麼做也還要跟主席討論。

(中時 )