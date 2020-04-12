清明連假危機平安度過了嗎？今天4月12日是原本指揮中心認為，清明連假後要觀察是否造成連假後發病潮的關鍵時間，然而今天只有3名確診個案，疫情指揮官陳時中表示，目前第一段沒有出現徵兆，算是過關，但還是要持續觀察，不能鬆懈。

至於還要觀察多久，才算是能解除清明連假後發病潮的威脅？陳時中表示，至少要在觀察一個禮拜，也就是總共14天的觀察期。

(中時電子報)