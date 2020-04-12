陳時中：清明連假關鍵期 首階段過關 14:172020/04/12 中時電子報 中時、 鄭郁蓁 、電子報莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾黨立委高虹安質疑7600萬片口罩去向，陳時中在今天記者會上指出，這些口罩將是14天9片新制的儲備量 (圖／本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 清明連假危機平安度過了嗎？今天4月12日是原本指揮中心認為，清明連假後要觀察是否造成連假後發病潮的關鍵時間，然而今天只有3名確診個案，疫情指揮官陳時中表示，目前第一段沒有出現徵兆，算是過關，但還是要持續觀察，不能鬆懈。 至於還要觀察多久，才算是能解除清明連假後發病潮的威脅？陳時中表示，至少要在觀察一個禮拜，也就是總共14天的觀察期。 (中時電子報) #陳時中 #清明連假 #過關 #鬆懈 #徵兆 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃光芹豁出去！節目大爆陳時中私下為人 00:032020/04/08 娛樂 短評／龔明鑫對撞陳時中 04:102020/04/08 時論廣場 誣食藥署署長通姦陳時中收紅包 北市男誹謗遭起訴 12:462020/04/08 社會 柯酸口罩不足 陳時中：每月28片會爆量 14:402020/04/08 生活 境外移入威脅減輕 陳時中：接下來觀察連假群聚 14:472020/04/08 生活 武漢解封不放心 陳時中：要再觀察 14:532020/04/08 生活 陳時中承認對武漢嚴格 而非大陸 14:502020/04/08 生活 新冠肺炎全球死亡率6％ 台灣0.132％ 陳時中：沒有大意的本錢 14:302020/04/09 生活 酒店公關染疫 陳時中：不排除公布足跡 14:362020/04/09 生活 譚德塞罵台 陳時中：不如花時間學習我們 15:452020/04/09 生活 生活熱門新聞 直播》今新增2境外1本土病例 本土個案解除居家隔離才確診 - 生活 女公關店外接客染疫？感染源鎖定2方向 - 生活 口罩下周四再買可免排隊？陳時中曝原因 - 生活 她染疫死前痛到崩潰求救40次 妹妹聽錄音檔心碎了 - 生活 陽性率近2成！台大教授：這國疫情將大爆發 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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