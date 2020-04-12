日本海事協會（ClassNK）日前發佈其「相位陣列式超音波檢測非破壞性檢查指導方針」（Guidelines for Non-destructive Inspection by Phased Array Ultrasonic Testing）。

該協會表示，相位陣列式超音波檢測是一種先進的非破壞性檢查技術，能夠以視覺方式呈現瑕疵偵測的結果，將過程數位化並記錄保存其數據。相較於傳統的超音波檢測，相位陣列式超音波檢測更能夠有效地偵測材料及銲接接縫的瑕疵。

近年來，相位陣列式超音波檢測在各種工業領域的應用日趨增加，造船產業也活用此項技術的特點並持續普及化。

有鑑於此，該協會已執行相位陣列式超音波檢測實際實行的研究與發展，做為其2017年9月宣佈的研發藍圖中的一環。根據從這項研發獲得的知識，該協會以針對造船領域的碳鋼對銲接頭，統整出相位陣列式超音波檢測非破壞性檢查的要求及具體偵測程序，並歸納至該協會的指導方針。

相位陣列式超音波檢測可望為造船產業帶來重大利益，而該協會此次推出的指導方針讓應用過程更容易瞭解，讓業界能更廣泛的實行和運用此項技術。該協會將繼續積極地推廣先進的檢測技術，並投資新領域的研發，將重要發現納入其規範和指導方針，努力為產業發展做出貢獻。

上述指導方針已供該協會官方網站「My Page」會員免費下載。

(工商 )