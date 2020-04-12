在疫情嚴峻實名登記當下，藝術家紀向「2020個展-意念藝術創作面相展」，即日起至4/22於台中大墩藝廊展出。紀向的好人緣，吸引賞畫人潮絡繹不絕，包括大墩文化中心主任陳文進、華巍藝術總監賴慕芬以及10多位藝術家、還有日本舞踊知家西川淑敏，更帶領「壹元書院」學員賞畫，透過紀向的親自導覽，更深一層認識抽象畫的內在藝術。

紀向開宗明義指出，看圖第一眼心中浮現的就是內心的意念。抽象畫，給一般人的觀點就是看不懂的畫即為抽象畫；獻身藝術創作已數十年的紀向，卻以意念的抽象藝術闡釋抽象是有所本的藝術，多年來除了繪畫，也長期在臉書發表文章，對藝術哲學的面對或是生命哲學的探討，都能自我表達看透人生意境。

紀向此次發表品中，有數件作品是用分割畫面來處理作品，如此繁複的創作表現，只希望表現出個人內在思維，或是情境的一個分割現象與重組的現象面，在轉換現實的比擬中，存在不也是處於一個大集合中的小集合，但是看待事件卻也必須由小處看大處，由大處面對小處，在在都是他階段性一不同面對現實的哲學觀。

資深策展人賴慕芬表示，紀向一路走來對於意念藝術的堅持，跳脫哲理存在或不存在的探討，甚至發行了「idea art」30萬字的藝術哲學創作思維，觀念情緒都影響作品的意境，作品展現色彩的敏銳度，層次分明，傻勁中帶有柔潤，透過氣場的運作流動，巧妙優雅地呈現，讓每張作品都富有生命力。

西川淑敏開心地表示，能夠跟書院學生一起來參與人文藝術之旅，雖然似懂非懂，隨著紀向看圖說創作歷程的故事，認真給學員上了一課，讓學員更深一層認識抽象中的抽象藝術。

紀向表示，身為創作者，這些空間他只是曾經神遊過，但也是多少人一直期待的情與空間，而在幾件狹長的小品中，確實帶領面對觀賞作品的任何個人，走進了一個超凡脫俗的空間，如此的空間，提供每一位個人內心所需要的空間。

(工商 )