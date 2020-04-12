沙、俄等主要產油國重新協商減產協議因素影響，帶動國際原油價格上漲，中油、台塑化宣布，汽、柴油價格每公升各調漲0.6元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升17.9元、95無鉛汽油每公升19.4元、98無鉛汽油每公升21.4元、超級柴油每公升15.0元。

台塑化13日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升17.9元、95無鉛汽油每公升19.3元、98無鉛汽油每公升21.4元、超級柴油每公升14.8元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價為每桶23.77美元，較前週21.53美元上漲2.24美元，新臺幣兌美元匯率升值0.111元，國內油價依公式計算漲幅為8％。

OPEC+將在2020年5月和6月減產1,000萬桶/日，7月到年底將減產800萬桶/日，2021年1月至4月將減產600萬桶/日。

市場認為石油輸出國組織及俄羅斯等其他產油國（OPEC+）減產規模可能不足以抵銷需求的大幅下滑，紐約商業交易所（NYMEX）5月原油期貨4月9日收盤大跌9.3％，成為每桶22.76美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌4.1％，每桶31.48美元。

台塑化認為，第二季成品油受疫情影響，價差持續疲弱，柴油因庫存難以去化，將影響價差，且因各國限制民眾外出至4月底，持續衝擊國際航空需求，預計4~5月全球航燃需求衰退擴大至250萬桶/日，目前各國航空公司均已規劃停飛至6月，預估航燃需求在第二季偏弱的趨勢下，使價差保持弱勢。

汽油在各國發布封城命令下，市場預估第二季亞洲汽油需求減少100萬桶/日，美國在各州管制的情況下，汽油需求亦大幅減少，價差將持續弱，台塑化煉油廠4月因年度定檢，維持每日35萬桶運轉，輕裂廠預計提升至95％運轉，5月、6月視疫情控制及需求情況，彈性調整產能利用率。

(工商 )