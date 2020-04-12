鄭仲茵、李新、夏宇童近日錄衛視中文台《一袋女王》，分享自己欲速則不達的窘事。鄭仲茵為參加女兒小學一年級的開學首日，特地跟劇組請假，拍完夜戲後趕回台南，心想陪女兒吃個早餐再上學，卻忽然接到劇組電話，要她下午趕回台北拍戲，因為狀況突然，她只能邊講電話邊催女兒吃完上車，沒想到一到學校，轉身卻發現後座空蕩蕩，才知道女兒根本沒上車。

鄭仲茵邊開車，邊與經紀人講電話，邊開往學校，到了學校門口，剛好講完電話，詢問女兒「準備好下車了嗎？」沒聽到回話的她轉頭一看，後座根本沒人，就在她冷汗直冒之際，電話響起來，原來是女兒請早餐店老闆娘幫忙打電話，她連忙趕到早餐店接回女兒去上學。鄭仲茵坦言，她當下有點想哭，因為自己本來想參與女兒重要的一天，卻搞了大烏龍，讓鄭仲茵只好抱著女兒一直道歉。

鄭仲茵（右）與夏宇童開心合照。（衛視中文台提供）

而李新則是跟沈世朋去台中喝喜酒，結果遇到塞車，還找不到車位，一到會場大門口，李新急著進場，卻沒發現有個階梯，當下差點摔個狗吃屎，跌倒瞬間怕內褲被看光，硬用膝蓋直接落地，痛到不行的她卻聽到沈世朋說：「我就說慢慢來，我看妳摔花了臉，怎麼進會場。」讓她氣到不行。

(中時 )