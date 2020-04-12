玉山街平交道死亡事故 台鐵局：3720旅客受影響 15:262020/04/12 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 271次普悠瑪自強號。（台鐵局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園內壢玉山街平交道，稍早發生死傷事故。台鐵局表示，現場蒐證已於14時蒐證完畢，檢察官於14時13分同意放行，鐵路警查補拍照片後，271次普悠瑪自強號列車於14時17分開車，路線恢復雙線行駛。 台鐵局表示，經統計，271次晚69分通過內壢站，影響15列次、345分、旅客約3720人。 (中時 ) #內壢 #桃園 #蒐證 #玉山 #平交道 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳佳詠心 坐擁學區機能豐 04:102020/04/08 產業特刊 SARS新冠謝呂泉都當桃消防局長 9連霸議員讚是桃園福氣 11:002020/04/08 社會 富旺處分彰化工業區土地獲利逾4,600萬 20:392020/04/08 財經 聯結車熄火卡平交道 遭火車撞上4人受輕傷 13:432020/04/10 生活 火車撞聯結車 4人受傷 04:102020/04/11 社會新聞 遭聯結車撞區間車頭全毀 台鐵求償3.2億 09:262020/04/11 生活 列車頭報廢 台鐵求償3.2億創紀錄 12:462020/04/11 生活 鄭文燦推特打氣姊妹市 互邀嚐宮崎牛客美食 14:432020/04/11 政治 台灣玉山科技協會秘書長許毓仁 為科技創新找生機 04:092020/04/12 財經要聞 普悠瑪撞人 逾3700名旅客行程延誤 14:022020/04/12 生活 生活熱門新聞 捐口罩被新加坡第一夫人冷回 陳時中吐八字 - 生活 不再順時中？ 彰化這尊百年媽祖領數百人小鎮遶境12小時 - 生活 今新增2境外1本土病例 本土個案解除居家隔離才確診 - 生活 女公關店外接客染疫？感染源鎖定2方向 - 生活 韓國91例患者復陽 張上淳曝真正原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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