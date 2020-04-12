桃園內壢玉山街平交道，稍早發生死傷事故。台鐵局表示，現場蒐證已於14時蒐證完畢，檢察官於14時13分同意放行，鐵路警查補拍照片後，271次普悠瑪自強號列車於14時17分開車，路線恢復雙線行駛。

台鐵局表示，經統計，271次晚69分通過內壢站，影響15列次、345分、旅客約3720人。

(中時 )

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