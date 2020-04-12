國內出現首例酒店公關確診後，中央即下令全國酒店、舞廳全面停業，中央流行疫情指揮中心今天表示，目前有將近五百間酒店、舞廳停業，其中包含自主停業、或配合政策停業的店家，所受影響的就業人數難以估計，但內政部已將相關紓困、救濟資料提供給勞動部去研議，待未來與社福單位討論過後，會再來研議酒店以及舞廳從業員的相關紓困措施。

(中時 )