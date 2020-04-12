酒店小姐失業 指揮中心：研議紓困 14:292020/04/12 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內出現首例酒店公關確診後，中央即下令全國酒店、舞廳全面停業，中央流行疫情指揮中心今天表示，目前有將近五百間酒店、舞廳停業，其中包含自主停業、或配合政策停業的店家，所受影響的就業人數難以估計，但內政部已將相關紓困、救濟資料提供給勞動部去研議，待未來與社福單位討論過後，會再來研議酒店以及舞廳從業員的相關紓困措施。 (中時 ) #研議 #舞廳 #紓困 #停業 #相關 也許您會感興趣 推薦閱讀 謝欣霓嗆紓困擾民 經部喊冤 04:102020/04/08 財經焦點 補助杯水車薪 業者難解渴 04:102020/04/08 地方新聞 一銀紓困申貸平台上線 協助企業過「疫」關 18:232020/04/08 財經 一銀送暖 紓困申貸平台上線 04:102020/04/09 金融．稅務 交通部紓困座談 旅館公會提7訴求 04:102020/04/09 地方新聞 台南8大行業一晚停業30家 民憂酒女化整為零難追蹤 13:422020/04/10 社會 政務委員龔明鑫：紓困核貸未延誤 17:552020/04/10 政治 酒店舞廳小姐紓困 龔明鑫回應了 19:432020/04/10 政治 金援企業 土洋銀行送暖 04:092020/04/12 財經要聞 抓到了！小吃店驚見清涼辣妹陪侍 高市府祭首張罰單 13:122020/04/12 社會 生活熱門新聞 直播》今新增2境外1本土病例 本土個案解除居家隔離才確診 - 生活 女公關店外接客染疫？感染源鎖定2方向 - 生活 口罩下周四再買可免排隊？陳時中曝原因 - 生活 她染疫死前痛到崩潰求救40次 妹妹聽錄音檔心碎了 - 生活 陽性率近2成！台大教授：這國疫情將大爆發 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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