一名在外貿公司擔任助理的陳姓女子，與猛烈追求的阿明（化名）墜入愛河，2 人在中南部摩鐵總共發生146次性關係，不料感情生變後竟遭阿明擺道，向妻子坦承偷吃，陳女因而一狀被告上法院，最後被法官依相姦39罪，判刑1年2月。

阿明與陳女感情生變後，竟冒充自己老婆，在Line上謊稱「阿明得重病」，進而取得陳女承認出軌與發生姦情證據，然後再向妻子自白出軌，明妻知情後，一度氣憤向2人提告，但訴訟期間對阿明撤告，僅對陳女控告相姦罪，檢方調查2人總計發生146次性關係，共以146罪起訴陳女。

據「東森新聞雲」報導，法院勘驗當事人說詞、行車ETC記錄級飯店入住資訊，認定陳女與阿明偷情屬實，且在2017年2月至2018年9月間，總計在中、南部各摩鐵發生39次性關係，考量陳女犯後態度尚可，且當初阿明冒充正宮欺騙時，還充滿悔意，加上是阿明主動追求，審結後依相姦罪判處有期徒刑1年2月，得易科罰金42萬元，緩刑3年，但期間須付保護管束，並須服勞役80小時。

(中時電子報)