大陸航母「遼寧號」經台灣東部外海航行，美軍電偵機也在巴士海峽現蹤， 總統府今天表示，有關區域及中國各項軍事動態，國軍都有嚴密而即時的掌握。府方也呼籲，在全球努力防疫的當下，維持兩岸、區域間的和平穩定，更是兩岸雙方共同的責任與目標。
「遼寧號」與4艘戰鬥艦、1艘補給艦，共6艘編隊，自東海穿越宮古海峽南下太平洋，經台灣東部外海航行，「飛機守望」也揭露資訊，美軍1架EP-3E電偵機，上午也在巴士海峽現蹤。
總統府發言人丁允恭今天表示，有關區域安全情勢及中國的各項軍事動態，國軍都有嚴密而即時的掌握，國防安全上應部署、整備的各項應處措施，也都確實到位，可以保障我國國家安全無虞，請國人放心。
同時，他說，我們也再次呼籲，特別在全球皆在努力防疫的當下，維持兩岸、區域間的和平穩定，更是兩岸雙方共同的責任與目標。作為兩岸、區域間的一員，北京當局應善盡國際責任，共同為兩岸、區域間的安全與福祉做出貢獻，這才是兩岸人民與國際社會所樂見。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。