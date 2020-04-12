大陸航母「遼寧號」經台灣東部外海航行，美軍電偵機也在巴士海峽現蹤， 總統府今天表示，有關區域及中國各項軍事動態，國軍都有嚴密而即時的掌握。府方也呼籲，在全球努力防疫的當下，維持兩岸、區域間的和平穩定，更是兩岸雙方共同的責任與目標。

「遼寧號」與4艘戰鬥艦、1艘補給艦，共6艘編隊，自東海穿越宮古海峽南下太平洋，經台灣東部外海航行，「飛機守望」也揭露資訊，美軍1架EP-3E電偵機，上午也在巴士海峽現蹤。

總統府發言人丁允恭今天表示，有關區域安全情勢及中國的各項軍事動態，國軍都有嚴密而即時的掌握，國防安全上應部署、整備的各項應處措施，也都確實到位，可以保障我國國家安全無虞，請國人放心。

同時，他說，我們也再次呼籲，特別在全球皆在努力防疫的當下，維持兩岸、區域間的和平穩定，更是兩岸雙方共同的責任與目標。作為兩岸、區域間的一員，北京當局應善盡國際責任，共同為兩岸、區域間的安全與福祉做出貢獻，這才是兩岸人民與國際社會所樂見。

(中時 )