藝術家游文富，在台灣客家文化館入口階梯處，創作「夏雪」地景藝術，以染白、染粉紅漸層的竹籤，呈現出桐花花蕊粉中帶白的漸層感與浩瀚雪景。（巫靜婷攝）

藝術家游文富，在台灣客家文化館入口階梯處，創作「夏雪」地景藝術，以染白、染粉紅漸層的竹籤，呈現出桐花花蕊粉中帶白的漸層感與浩瀚雪景。（巫靜婷攝）

客委會邀請藝術家在台灣客家文化館戶外創作「夏雪」地景藝術，吸引遊客朝聖打卡。（巫靜婷攝）

苗栗縣桐花祭活動喊卡，但桐花持續綻放，鼓勵遊客分散賞花。（巫靜婷攝）

苗栗縣桐花祭活動喊卡，但桐花持續綻放，鼓勵遊客分散賞花。（巫靜婷攝）

受疫情影響，苗栗縣桐花祭活動全喊卡，客委會今年也低調辦理桐花活動，僅維持原地景藝術，台灣客家文化館的「夏雪」地景藝術，粉白相間映襯藍天白雲，意外在網路爆紅，吸引遊客朝聖，不過客發中心提醒，雖然地景藝術設在戶外，遊客仍需注意防疫規定，保持社交距離。

每逢4、5月油桐花開，苗栗山頭被「五月雪」染白，凸顯浪漫氛圍，吸引遊客爭相賞景，苗栗銅鑼是賞桐花雪的熱門地點之一，往年客委會、苗栗縣政府會在此時辦理桐花祭活動，不過今年疫情蔓延，桐花活動全喊卡，連帶影響台灣客家文化館的參觀人次。

客發中心指出，台灣客家文化館多以團客為主，常有遊覽車進出，不過因疫情關係，許多民眾不願搭乘遊覽車，一天能有1、2台就很好了，加上許多學校暫停校外教學，團客幾乎歸零，只剩下零星散客，客委會主辦的桐花音樂劇也延期，但已做好的地景藝術維持現狀。

客委會邀請藝術家游文富，在台灣客家文化館入口階梯處，創作「夏雪」地景藝術，以染白、染粉紅漸層的竹籤，呈現出桐花花蕊粉中帶白的漸層感，也創作出桐花落地的浩瀚雪景，為客家、土地、生命力做了最美的詮釋，展覽到5月24日止，吸引遊客朝聖打卡。

林姓民眾12日帶著一家人從台中北上參觀，表示是看著網路介紹而來，地景藝術設在戶外通風良好，大家也有戴口罩不擔心疫情，不過還是會注意與其他人的距離。客發中心呼籲參觀者做好自我防疫工作，另外原訂4月25日的桐花健走，避免群聚將改成自行參觀，報名費100元可抵當日館內消費。

(中時 )