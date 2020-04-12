來自日本的YouTuber團體「三原Japan」，頻道主打在台生活及體驗，希望藉由影片搭起台日友好的橋樑。日前創辦人三原慧悟被網友發文指控透過交友軟體約拍片，卻以約會企劃為名目要求到女網友家住一晚，且不能和家人同住，意外掀起網友兩派論戰。

三原慧悟以企劃名目要求去女網友家住。（圖／翻攝自三原JAPAN Sanyuan_JAPAN）

有網友在Dcard爆料，以標題「日籍Youtuber從交友軟體約拍攝」貼出女性朋友和三原在交友軟體上的對話截圖，上頭顯示三原主動詢問女網友，「你可以不可以一起拍片呢？一起約會！！然後住你家。」

女網友先是確認對方是否是三原本人，接著表明自己和家人同住，三原聽完則回應：「不太方便！」讓爆料人相當疑惑，「我就好奇什麼約會要到女生家裡還不讓家人參與？」

事後，被搭訕的女網友私訊三原IG，三原大方承認是本人約拍片，讓部分網友傻眼直呼「推上去，真的太噁」、「如果是真的的話，嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔」，但也有網友表示三原在交友軟體上有表明「拍企劃中」，並找出頻道上預告將釋出「陌生女子的家裡過夜」企劃幫忙緩頰。

三原慧悟感謝網友意見。（圖／翻攝自三原JAPAN Sanyuan_JAPAN）

三原慧悟11日晚間在頻道上傳謝罪影片，開頭他先是鞠躬表示「這次給大家（帶來）很多困擾，真的很對不起」，接著他以反諷的方式直指要去女生家過夜是自己「單純的願望」，也鄭重否認該企劃是交友軟體業配，至於網友嗆他「想找陌生人拍片拿不出企劃書」的指控，他則虛心接受：「雖然我有一個不想讓對方太正式的感覺，像朋友一樣拍片，但是跟一般人一起拍片的話，他（網友）說的沒錯，需要一張企劃書吧。」除了感謝外界賜教，他也承諾會好好反省未來約拍片會寫企劃書。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)