再增接觸者！酒店女公關匡列達118人 14:412020/04/12 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥12日表示，確診酒店公關目前匡列接觸者共118位。(圖擷自疾管署記者會) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北某酒店公關日前確診，中央流行疫情指揮中心今表示，目前匡列接觸者共118位，已採檢5位其中三3人陰性，分別為家屬與職場同事，另有4人待採檢。 指揮中心表示，針對公關匡列的對象中，有其中4位為家屬，其餘分別為計程車司機以及飯店的接觸者，疫調分別透過防疫醫師與桃園，台北的警方通力合作，盡可能的讓疫調資訊能夠完整。 (中時 ) #匡列 #接觸者 #分別 #疫調 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸冷氣團下周報到 吳德榮：低溫11度 08:082020/04/08 生活 演習視同作戰 屏大啟動一周遠距教學 11:062020/04/08 生活 傳酒店公關確診 黃珊珊：全面消毒不會封掉 11:162020/04/09 生活 花蓮南華桐花林道四月盛開分散人潮防疫 17:332020/04/09 生活 新聞幕後》宅婦實為酒店女 疫調陷難言之隱 04:102020/04/10 生活新聞 酒店女公關身份確認 鄭文燦曝：衛生局人員「曉以大義」 09:332020/04/10 社會 酒店女公關疫調為何大轉彎？莊人祥曝原因 14:562020/04/10 生活 周末又變天！雷雨襲台低溫11度 一張圖秒懂天氣變化趨勢 22:222020/04/10 生活 三重里長黃進行 熬夜分裝酒精分送里民 12:312020/04/11 生活 酒駕女凌晨撞死老婦逃逸 再出車禍落網 22:032020/04/11 社會 生活熱門新聞 直播》今新增2境外1本土病例 本土個案解除居家隔離才確診 - 生活 女公關店外接客染疫？感染源鎖定2方向 - 生活 口罩下周四再買可免排隊？陳時中曝原因 - 生活 陽性率近2成！台大教授：這國疫情將大爆發 - 生活 她染疫死前痛到崩潰求救40次 妹妹聽錄音檔心碎了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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