台北某酒店公關日前確診，中央流行疫情指揮中心今表示，目前匡列接觸者共118位，已採檢5位其中三3人陰性，分別為家屬與職場同事，另有4人待採檢。

指揮中心表示，針對公關匡列的對象中，有其中4位為家屬，其餘分別為計程車司機以及飯店的接觸者，疫調分別透過防疫醫師與桃園，台北的警方通力合作，盡可能的讓疫調資訊能夠完整。

(中時 )