案195是一名20多歲女性，3月5日到3月19日在美國，與137、145同行，3月20出現咳嗽喉嚨痛，當時因為居家檢疫於3月21日通報。今天新增案388的20多歲男性、為本土案例，是在女室友發病後23天才確診。
指揮中心專家小組召集人張上淳表示，案388被列為案195的居家隔離對象，是因為解除居家隔離時，有說自己出現過敏症狀，因此之後擴大採檢時將他召回篩檢並確診。
張上淳說，過敏有很多種，最常見就是鼻子流鼻水鼻塞等症狀，一般人過敏如果本來有，或是偶而有不用特別擔心，可是如果和確診個案有接觸史，居家檢疫和確診個案有接觸去醫院就要把接觸狀況跟醫師報告說明，由醫師來判斷是是否採檢。
至於這名男性過去去的地方有掌握嗎？陳時中說，有再去掌握相關行蹤，因為是居家隔離，行蹤都很保守，因為有去上班，所以有針對同事匡列相關。至於何時傳染，等於195案例居家檢疫時被感染到的。
莊人祥表示，案例195在19日回來是時沒有症狀，到21日才住院，她與案388有兩小時聊天吃飯沒辦法戴口罩，可能那段時間受到感染。
(中時 )
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