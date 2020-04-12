國內北部首間停課的功力幼兒園，因為確診期間還去上課4天半，匡列接觸者共121人。對於主要接觸者的採檢部分，共有16人有症狀，檢驗都是陰性，包含3名師長，13名學童。所有接觸者已經採檢完成。

(中時 )