首間停課幼兒園採檢出爐 16名師生均陰性 14:472020/04/12 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心表示，國內北部首間停課的幼兒園16人有症狀，檢驗都是陰性。(圖擷自疾管署記者會) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內北部首間停課的功力幼兒園，因為確診期間還去上課4天半，匡列接觸者共121人。對於主要接觸者的採檢部分，共有16人有症狀，檢驗都是陰性，包含3名師長，13名學童。所有接觸者已經採檢完成。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #採檢 #停課 #幼兒園 也許您會感興趣 推薦閱讀 創新高 連假後採檢量 日衝1835件 04:102020/04/08 生活新聞 不只有超商 美廉社16日起也可領口罩 14:142020/04/08 消費 案379宅在家偶爾採買 婦找嘸感染源 04:102020/04/09 生活新聞 採檢量達最高峰 醫曝99％的人情況 12:292020/04/09 生活 急診醫憂未來採檢量暴增 盼恆春3醫院成立專門篩檢站 23:002020/04/10 生活 中市府首辦幼兒園優良教案評選開跑 09:572020/04/11 生活 酒店女公關接觸者再添6客人 安排採檢中 14:192020/04/11 生活 娛樂場所不全禁 確實採檢防疫 04:102020/04/12 生活新聞 幼兒園80師生吐瀉 家長討公道 04:102020/04/12 地方新聞 不滿遭解雇嗆燒幼兒園 莽男判6月確定 09:412020/04/12 社會 生活熱門新聞 直播》今新增2境外1本土病例 本土個案解除居家隔離才確診 - 生活 女公關店外接客染疫？感染源鎖定2方向 - 生活 口罩下周四再買可免排隊？陳時中曝原因 - 生活 陽性率近2成！台大教授：這國疫情將大爆發 - 生活 她染疫死前痛到崩潰求救40次 妹妹聽錄音檔心碎了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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