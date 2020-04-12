高雄市農產品近來知名度頗高，圖為工作人員為芭樂包裝。（摘自吳芳銘臉書／林瑞益高雄傳真）

高雄市政府致力推廣農產品外銷，穩定農民的收入，農業局長吳芳銘透過臉書表示，疫情的挑戰處處在，全世界好似瞬間凍結；從春節後的疫情肆虐持續至今，從煩惱蓮霧、蜜棗、梅子到現在盛產的鳳梨，每天都有新挑戰的問題需要即時解決。

他指出，六龜蓮霧是全國第1個突破大陸封省、封城和封路而出口到對岸的，出口後一路長紅，到現在仍然很搶手，很難追到貨。

農曆年後，通常發生蜜棗價格不若春節前漂亮的情況，不過今年在內外銷、電商平台、直播和幾波的低溫天氣加持下，品質更勝去年，價格始終維持的不錯，銷售到3月底成功完售。

梅子今年大盛產，一度發生往年會例行性收購的行口採購商不收購青梅的危機，所幸在媒合採購商及甲仙和六龜農會大量收購下，目前竿採梅的收購市場已經平穩。

吳芳銘認為，在蓮霧帶路下，鳳梨也開始出口，不過，情節也是高潮迭起挑戰未斷，針對問題解決問題，創造出路才是正辦。需積極面對大陸外銷市場秩序和通路競爭策略的調整，同時也需要更加強對品質的管控、業者的自律，以及進行溯源管理，以品質來建立品牌，才能穩定出口。

(旺報 )