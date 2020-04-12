美國新冠肺炎的確診人數已突破50萬人、死亡超過2萬人，且數字還在持續上升當中，其中又以金融重鎮華盛頓州為全美疫情最嚴重地區。對此，一名麻醉護理師史密斯（Derrick Smith）痛苦地說，永遠不會忘記許多病人的最後一句話，那就是「醫藥費誰來買單」，此次情況真的是他從業12年來，見過最糟糕的。

史密斯在臉書上有感而發寫道，當團隊與病人解釋接下來需要進行插管時，病人的第一句話都是「誰來買單」，而在插管之前，都會讓他們與家屬通電話，因為很多的患者在這之後都不會康復，「這種情況是我在照護病人中的12年來，目睹最糟糕的事情，一個垂死之人最後的遺言竟還在擔心醫療保健金，這個國家確實是一個失敗的國家。」

史密斯相當痛心。（圖／翻攝自臉書）

史密斯接受《CNN》採訪時表示，患者患有嚴重的呼吸窘迫，說話困難，但他最關心的是誰可以負擔這些延長其壽命的手術費用。史密斯說，大多數的新冠肺炎患者在使用呼吸機後仍會死亡，插管後的患者死亡率高達80％

史密斯指出，雖然不知道患者是否能好轉，但事實上，這不太可能，「我感到非常悲傷，也很恐懼，當人們面臨與生死有關的大問題，卻仍擔心財務狀況能不能負擔，這真是巨大的失敗。」他沉痛地表示，大流行病突顯了美國在結構上的不足，不僅是對大流行病本身的反應，還包括我們在醫療保健方面的做法。

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(中時電子報)