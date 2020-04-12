新冠肺炎疫情在全球仍不斷升溫，據媒體報導，行政院長蘇貞昌已在8日拍板核定40億元要興建國家級「防疫中心」計劃，建成後未來將在台北市南港地區，進行生物製劑研發、疫苗研製、中央物資籌備等防疫相關工作。

雖然新冠肺炎疫情在台灣政府全力防堵防控下逐漸趨緩，但據《自由時報》12日報導，蘇揆已在近期拍板由衛服部上呈的興建國家級「防疫中心」計劃，地點就選在台北市昆陽衛生園區內的衛福部食安大樓，蘇揆火速拍板成立「防疫中心」，就是為了能和時間賽跑，讓新冠肺炎疫苗能早日研製出來，多救一些人。

而為何蘇揆會批准此「防疫中心」計劃興建案？行政院發言人Kolas Yotaka表示，這是為了盡速研製疫苗，所做的超前部署，以及迎戰未來有可能發生的傳染病，因此行政院同意成立防疫中心。

另外，對於口罩產量問題，行政院也指出，經濟部已確保2000萬片平面口罩日產能的原料供應無虞，陸續也有民間新增機台約20台會陸續上線，因此產能還會隨著交機、試機、生產的期程持續提升，平面醫療口罩預計五月中旬後最高日產能可達到1700萬片的目標。

(中時電子報)