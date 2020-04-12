美國航空母艦「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt）真的淪為航母版鑽石公主號，船上約有1成船員確診新冠肺炎，總確診數來到550人。

綜合美媒「財經內幕」（Business Insider）、紐約「每日新聞」（New York Daily News）報導，美國航空母艦「羅斯福」號昨（11）日新增103人確診，累計船上共有550人感染新冠肺炎。「羅斯福」號約有4,800名人員，相當於1成人員染疫。

羅斯福號感染的人數占全美國海軍確診人數的75%。

美國海軍表示，船上92%人員已完成病毒檢測，除了550人結果呈現陽性外，另外有3,673人結果為陰性，目前3,696人已撤離到岸上。

另外，《紐約郵報》（New York Post）9日報導，1名水手已在當天轉送加護病房。

美國海軍10日表示，確診船員以及疑似確診人員將會在船上進行隔離，如果船員出現更嚴重症狀，他們將會被送下船。海軍指出，大部分確診船員都僅出現輕微症狀，他們將待在船上接受監控，直到身體復原到標準，才能重返工作崗位。

(中時電子報)