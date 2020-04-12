韓國爆出高達91例新冠肺炎患者出院後復陽，韓國專家分析，恐為病毒重新活動的徵象。專家諮詢小組召集人張上淳指出，應該是原來的病毒而非重新傳染，像是金芭黎確診台商，從1月底染疫至今，已經住院超過2個月，到現在都無法三採陰出院，顯示還有病毒在體內，但以現在的技術，無法分辨它是活病毒還是死的。

張上淳表示，此類復陽狀況是否為病毒變異的象徵，目前仍欠缺科學根據，因此國內還是認為這種現象是原本就在患者體內的病毒未被清除而檢驗出，台灣目前仍維持三採陰才解隔離，且狀況都不錯，因此還是比較好的方式。

張上淳說，大陸、韓國用快篩來進行檢測都有不同的方式處理，但一般來說快篩有分測抗原與測抗體，但測抗體的快篩方式到後期基本上都會是陽性，但這不完全代表患者體內完全沒有病毒，若再用PCR核酸放大的檢測方式，還是有可能監測到，因此現階段用快篩檢測來判斷是否能解隔離，仍不會比核酸檢測的方式更精準。

至於未來會不會從三採陰變成二採陰？張上淳回答，要看醫院有沒有足夠量能負荷，如果未來病患太多，經專家小組討論後才有可能變成二採陰的標準。

(中時電子報)